Субіменді був включений до списку опорних півзахисників, за якими Баварія уважно стежить. Як інформує Bild, начальник скаутської служби мюнхенського клубу Крістоф Фройнд поставив Мартіна в пріоритет.

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Контракт Субіменді з баскським клубом розрахований до літа 2027 року. У його угоді прописана клаусула в розмірі 60 млн євро – саме вона відлякала минулого літа Барселону.

У цьому сезоні Ла Ліги Субіменді зіграв 12 матчів, у яких відзначився 1 голом і 1 гольовою передачею.

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