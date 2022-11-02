Бавария определилась с будущим сенсационной замены Левандовски
12:42 - Читати українською
Форвард Баварии Эрик-Максим Шупо-Мотинг неплохо справляется с задачей заменить Роберта Левандовски в центре нападения мюнхенцев.
Бавария намерена продлить контракт с камерунским нападающим, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Условия нового соглашения будут оговорены в течение следующих месяцев. Мюнхенцы полностью довольны игрой Шупо-Мотинга, который стал одной из ключевых фигур в атаке и получил награду лучшему игроку матча против Интера
Добавим, что нападающий имеет впечатляющие показатели в этом сезоне – 8 голов и 3 ассиста в 13 поединках.
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