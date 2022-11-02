Бавария намерена продлить контракт с камерунским нападающим, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Условия нового соглашения будут оговорены в течение следующих месяцев. Мюнхенцы полностью довольны игрой Шупо-Мотинга, который стал одной из ключевых фигур в атаке и получил награду лучшему игроку матча против Интера

Добавим, что нападающий имеет впечатляющие показатели в этом сезоне – 8 голов и 3 ассиста в 13 поединках.

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