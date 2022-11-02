Баварія визначилась з майбутнім сенсаційної заміни Лєвандовскі
12:42 - Читать на русском
Форвард Баварії Ерік-Максім Шупо-Мотінг непогано справляється з завданням замінити Роберта Лєвандовскі у центрі нападу мюнхенців.
Баварія має намір продовжити контракт з камерунським нападником, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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Умови нової угоди будуть обговорені протягом наступних місяців. Наразі мюнхенці повністю задоволені грою Шупо-Мотінга, який став однією з ключових фігур в атаці та став найкращим гравцем матчу з Інтером.
Додамо, що нападник має вражаючі показники у цьому сезоні – 8 голів та 3 асисти у 13 поєдинках.
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