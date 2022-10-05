Эрик-Максим Шупо-Мотинг очень часто получает неприятные слова в свой адрес.

Шупо-Мотинг имеет статус самого ненавистного игрока Бундеслиги. Согласно исследованиям Sportwettentest, камерунец получает больше всего оскорблений в интернете.

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Платформа проанализировала более 130 тысяч твитов о футболистах Бундеслиги. 7,26% твитов о Шупо-Мотинге содержали оскорбления. Ни один другой футболист не получает и 6% негативных твитов.

Шупо-Мотинг перешел в Баварию два года назад на роль запасного форварда. Он забил 19 голов в 63 матчах за мюнхенский клуб. До этого камерунец играл за ПСЖ, Шальке, Майнц и Гамбург.