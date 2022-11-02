Фантастическая развязка в группе D вывела в плей-офф Лиги чемпионов Тоттенхэм и Айнтрахт, а Бавария обыграла Интер.

Лига чемпионов, 6 тур

Группа А

Рейнджерс – Аякс – 1:3

Голы: Таверньер, 87 – Бергейс, 4, Кудус, 29, Консейсау, 89

Группа С

Бавария – Интер – 2:0

Голы: Павар, 32, Шупо-Мотинг, 72

Виктория Пльзень – Барселона – 2:4

Голы: Хорий, 52 (пен), 63 – Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75

Группа D

Спортинг – Айнтрахт – 1:2

Голы: Гомеш, 39 – Камада, 61 (пен), Коло Муани, 72

Марсель – Тоттенхэм – 1:2

Голы: Мбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хёйберг, 90+5

Бавария снова прошла групповой этап со 100-процентными показателями. Третий раз за последние 4 сезона. В последнем туре мюнхенцы одолели Интер. Первый гол во встрече забил Павар, выиграв воздух после подачи Киммиха с углового. Второй – шедевральный удар Шупо-Мотинга из-за пределов штрафной.

Бавария владела преимуществом, но и Интер имел свои шансы. Лаутаро не попал в пустой угол, издали хорошо пробивал Барелла. Один из ударов итальянца летел прямо в лицо Мане – сенегалец прикрылся руками, а судья справедливо не назначил пенальти.

Барселона на прощание с Лигой чемпионов устроила зрелище с Викторией. Каталонцы в первом тайме забили два: Алонсо затолкал мяч в сетку после удара Фати, а Торрес воспользовался пасом Альбы. И столько же могли пропустить. Повезло, что Хорий пробил в перекладину, а Влканова – выше ворот.

Во втором тайме Виктория начала использовать свои шансы. А шансов было много. Оборона Барсы в составе Альбы, Алонсо, Пике и Бельерина допускала кричащие ошибки. Хорий забивал головой с линии вратарской, когда возле него и близко никого не было. А перед тем чешский форвард еще реализовал пенальти.

Барса, конечно, выиграла. Торрес выполнил проход, обыгрался с Рафиньей и оформил дубль. А четвертый мяч забил юный Торре, реабилитировавшись за привезенный пенальти. Барселона весной будет играть в Лиге Европы. Виктория завершает групповой этап с нулем очков.

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Группа D сохранила интригу до последнего тура, до последних секунд. После первых таймов в плей-офф выходили Спортинг и Марсель, а после финального свистка путевки в 1/8 получили Айнтрахт и Тоттенхэм.

В Лиссабоне хозяева повели в счете благодаря голу Гомеша. Но после перерыва Айнтрахт устроил камбек. Капитан Спортинга привез пенальти, задев мяч рукой в ​​собственной штрафной. Камада реализовал 11-метровый и сравнял счет. А затем Коло Муани получил заброс от Кнауффа и забил с острого угла. Франкфурт вырвал победу, набрал 10 очков и попал в плей-офф ЛЧ. Невероятная сенсация!

Антонио Конте был близок к очередному фиаско в Лиге чемпионов. Тоттенхэм провалил первый тайм в Марселе (0 ударов за 45 минут). За Олимпик должен был забивать Алексис Санчес, а забил Мбемба. Во второй половине встречи "шпоры" очнулись, но Кейн беспощадно транжирил момент за моментом. К счастью для лондонцев, Лангле замкнул подачу Перишича со штрафного и сравнял счет.

Колашинац мог снова все перевернуть с ног на голову, но "шпорам" повезло. А на последних секундах Хёйберг отвоевал победу для Тоттенхэма. Лондонцы с 11 пунктами выиграли квартет и вышли в 1/8. Марсель и Спортинг стали неудачниками. В Лигу Европы прошли португальцы. Аякс также переходит в Лигу Европы, обыграв повторно Рейнджерс.