Баварія у своєму твіттері підтвердила перехід 23-річного ізраїльського голкіпера Даніеля Перетца.

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Цікаво, що він став першим ізраїльтянином в історії мюнхенського клубу. Перетц став альтернативою Кепі, якого тривалий час сватали в Баварію, але в підсумку він опинився в Реалі.

До слова, Баварія заплатила за воротаря молодіжної збірної Ізраїлю 5 млн євро (попереднім клубом був Маккабі Тель-Авів), а Перетц підписав контракт на 5 років. Даніель виступав за Маккабі з 2019 року, відігравши за Маккабі у 101 зустрічі. На Євро-2023 U-21 Даніель виграв серію пенальті у збірної Грузії та допоміг Ізраїлю вийти у півфінал і здобути путівку на Олімпіаду-2024.

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