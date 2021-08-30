Хавбек перебрался в Мюнхен, сообщает официальный сайт клуба.

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Забитцер заключил с Баварией 4-летний контракт. В команде Нагельсманна он будет выступать под 18-м номером. РБ Лейпциг получил за австрийца ориентировочно 16 млн евро. "Красные быки" собираются заменить утраченного лидера мятежным юниором Барселоны Морибой.

В нынешнем сезоне Марсель Забитцер провел 2 матча в Бундеслиге, в которых не отметился результативными действиями. Ранее он также защищал цвета Зальцбурга, венского Рапида, Адмиры.

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