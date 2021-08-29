Капитан мюнхенцев традиционно появился в стартовом составе на очередной матч Бундеслиги и провел встречу с Гертой без пропущенных мячей (5:0).

Хет-трик Левандовски в видеообзоре матча Бавария – Герта – 5:0

Таким образом Нойеру удалось провести 205-й "сухой" матч в рамках чемпионата Германии, сообщает пресс-служба Баварии. Следовательно, 35-летний голкипер побил рекорд легендарного Оливера Кана, который остановился на 204-х матчах без пропущенных голов.

К слову, Нойер сыграл за Баварию 437 поединков во всех турнирах, 213 из которых ему удалось завершить на ноль, а в других он пропустил 336 мячей. Напомним, что действующий контракт Мануэля рассчитан до 30 июня 2023 года.

Бавария благодаря хет-трику Левандовски разгромила Герту – берлинцы потерпели третье поражение подряд