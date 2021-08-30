"Быки" не смогли договориться о продолжении сотрудничества с Марселем Забитцером и вынуждены отпустить его в Баварию всего за 16 млн евро. Руководство клуба уже даже подыскало замену австрийцу.

Бавария закрыла трансфер Забитцера за смехотворную сумму

По информации Mundo Deportivo, РБ Лейпциг согласовал трансфер хавбека Барселоны Илайша Морибы, которого называют "новым Погба". Переход 18-летнего футболиста обойдется немцам в 15 млн евро + бонусы.

Напомним, Илайша Мориба не тренировался с основой "блаугранас", ведь отказался продлевать действующий до 2022 года контракт на выгодных для клуба условиях.

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