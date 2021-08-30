Баварія офіційно підписала Забітцера – справжня німецька презентація екс-лідера РБ Лейпциг
Зірка збірної Австрії Марсель Забітцер змінив німецький РБ Лейпциг на мюнхенську Баварію. "Ротен" епічно презентували новачка.
Хавбек перебрався до Мюнхена, повідомляє офіційний сайт клубу.
Нойєр побив рекорд легендарного Кана
Забітцер уклав із Баварією 4-річний контракт. У команді Нагельсманна він виступатиме під 18-м номером. РБ Лейпциг отримав за австрійця орієнтовно 16 млн євро. "Червоні бики" збираються замінити втраченого лідера бунтівним юніором Барселони Морібою.
У нинішньому сезоні Марсель Забітцер провів 2 матчі в Бундеслізі, в яких не відзначився результативними діями. Раніше він також захищав кольори Зальцбурга, віденського Рапіда, Адміри.
No Ronaldo, no party, дебют Мессі в тіні Мбаппе, крах Арсенала, Челсі показав зуби на Анфілді – огляд вікенду