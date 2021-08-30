Хавбек перебрався до Мюнхена, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Забітцер уклав із Баварією 4-річний контракт. У команді Нагельсманна він виступатиме під 18-м номером. РБ Лейпциг отримав за австрійця орієнтовно 16 млн євро. "Червоні бики" збираються замінити втраченого лідера бунтівним юніором Барселони Морібою.

У нинішньому сезоні Марсель Забітцер провів 2 матчі в Бундеслізі, в яких не відзначився результативними діями. Раніше він також захищав кольори Зальцбурга, віденського Рапіда, Адміри.

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