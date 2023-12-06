Вингер Гранады Брайан Сарагоса решил продолжить карьеру в чемпионате Германии, а именно в Баварии.

За испанским вингером следили несколько именитых клубов, в частности Атлетико и Лейпциг. Впрочем, Бавария смогла уговорить Брайана Сарагосу присоединиться именно к мюнхенскому клубу.

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Согласно информации Фабрицио Романо, 22-летний игрок уже прошел первую часть медосмотра. Бавария заплатит Гранаде 15 миллионов евро за Сарагосу и оставит в испанской команде до конца текущего сезона. Вингер подпишет контракт до июня 2028 года.

Брайан присоединился к академии Гранады в 2019 году. Он помог "насридам" выйти из Сегунды в Ла Лигу. В общем Сарагоса сыграл за Гранаду 51 матч. В его активе 10 голов и три результативные передачи.

В октябре 2023 года Брайан впервые получил вызов в сборную Испании. Он дебютировал за национальную команду в матче отбора к ЧЕ-2024 против сборной Шотландии.

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