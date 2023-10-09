Барселона не змогла здобути перемогу в матчі з Гранадою в дев'ятому турі Ла Ліги. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Для каталонців протистояння з Гранадою одразу виявилось важким. Вже на 17 секунді матчу Барселона пропустила гол у свої ворота. На 29 хвилині господарі поля подвоїли свою перевагу. Втім, Ламін Ямал зумів відіграти один м'яч під кінець першого тайму. Форвард у віці 16 років і 87 днів став наймолодшим гравцем, який забив за Барселону. Він обійшов Фабріса Олінгу (16 років і 98 днів). "Блаугранас" зрівняли рахунок на 85 хвилині.

Барселона втратила очки у Гранаді – гол на 17-й секунді, Ямал увійшов до історії, скандальний VAR врятував нічию

Наразі Барселона перебуває на третій сходинці з 21 пунктом, відстаючи від команди Довбика та Циганкова на один бал. Гранада посідає 19 місце з шістьма очками.