Худшая команда Бундеслиги – Шальке – принимала Баварию. "Кобальтовые" свой последний поединок против Майнца выиграли, прервав 7-матчевую серию поражений и, наконец-то, поверили в свои силы. А раздражитель в виде действующего чемпиона всегда заставлял любую команду настраиваться по-особому.

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Бавария с первых минут завладела инициативой, накатывая атаку за атакой и пристреливаясь. Шальке не отсиживался в обороне и пытался убегать в контратаки, насколько это позволял соперник. Коман на 10-й минуте заметил, что голкипер "кобальтовых" вышел далеко из ворот, но попасть в сетку не сумел – мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.

Первый по-настоящему опасный момент возник у ворот Нойера лишь в середине тайма: Бюльтер на крейсерской скорости промчался по левому флангу, ворвался в штрафную и сумел навесить. Кипер мюнхенцев разгадал хитрость соперника и успел перехватить опасную передачу. Гнабри в ответ головой расстреливал Шволова, но послал сферу над перекладиной.

На 33-й минуте Шволов чудом среагировал на удар головой Шупо-Мотинга в левый угол и в падении отразил мяч в стойку – сфера вылетела в поле. В конце первого тайма Бавария вышла вперед: Киммих правым флангом протянул мяч к линии, отпасовал на Мусиалу, а тот пяткой мастерски отдал на Гнабри. Серж сместился поближе к центру и пробил – Йошида не успел подставить ногу и помешал Шволову вовремя среагировать на выстрел.

Мюнхенцы могли идти на перерыв с большим счетом, но Мор в собственной штрафной выполнил фантастический подкат, выбив сферу из-под ног Гнабри, когда тот уже замахнулся, чтобы пробить. На последней минуте первой сорокапятиминутки Теродде запорил убийственный момент, когда после навеса во вратарский от Мора махнул мимо мяча.

После перерыва Бавария забила второй раз: Шальке подавал со штрафного, но мяч был перехвачен и мюнхенцы разогнали стремительную контратаку. Шупо-Мотинг вошел в штрафную, получил мяч и прошил Шволова, забив в ворота своей бывшей команды.

На 66-й минуте на поле в составе Шальке появился родной брат Лероя Сане – Сиди. Для 17-летнего форварда этот выход стал дебютным за главную команду гельзенкирхенцев. Жаль, что Сане-старший покинул поле за шесть минут до этого и родственники не смогли сыграть друг против друга.

Впоследствии Мусиала забил третий гол Баварии, но положение вне игры оставило счет без изменений. Подопечные Нагельсманна создали еще с десяток моментов, но отличиться больше не смогли.

Победа принесла "Ротен" 34 очка и закрепила на вершине турнирной таблицы Бундеслиги, Шальке с 9 пунктами последний.

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