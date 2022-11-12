Найгірша команда Бундесліги – Шальке – приймала Баварію. "Кобальтові" свій останній поєдинок проти Майнца виграли, перервавши 7-матчеву серію поразок і, зрештою, повірили у власні сили. А подразник у вигляді чинного чемпіона завжди змушував будь-яку команду налаштовуватись по-особливому.

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Баварія з перших хвилин заволоділа ініціативою, накочуючи атаку за атакою і пристрілюючись. Шальке, натомість, не відсиджувався в обороні і намагався втікати у контратаки, наскільки це дозволяв суперник. Коман на 10-й хвилині помітив, що голкіпер гельзенкірхенців вийшов далеко з воріт, але влучити у сітку не зумів – м'яч пролетів у кількох сантиметрах над поперечиною.

Перший по-справжньому небезпечний момент виник біля воріт Нойєра лише в середині тайму: Бюльтер на крейсерській швидкості промчав лівим флангом, увірвався у штрафний і зумів навісити. Кіпер мюнхенців розгадав хитрість суперника і встиг перехопити небезпечну передачу. Гнабрі у відповідь головою розстрілював Шволова, але послав сферу над поперечиною.

На 33-й хвилині Шволов дивом зреагував на удар головою Шупо-Мотінга у лівий кут і у падінні відбив м'яч у стійку – сфера вилетіла у поле. Зрештою, наприкінці першого тайму Баварія вийшла вперед: Кімміх правим флангом протягнув м'яч до лінії, відпасував на Мусіалу, а той п'ятою майстерно віддав на Гнабрі. Серж змістився ближче до центру і пробив – Йошіда не встиг підставити ногу та ще й заважав Шволову вчасно зреагувати на постріл.

Мюнхенці могли йти на перерву з більшим рахунком, але Мор у власному штрафному виконав фантастичний підкат, вибивши сферу з-під ніг Гнабрі, коли той вже замахнувся, аби пробити. На останній хвилині першої сорокап'ятихвилинки Теродде запоров вбивчий момент, коли після навісу у воротарський від Мора махнув повз м'яч.

По перерві Баварія забила вдруге: Шальке подавав зі штрафного, але м'яч було перехоплено і мюнхенці розігнали стрімку контратаку. Шупо-Мотінг увійшов у штрафний, отримав м'яч і прошив Шволова, забивши у ворота своєї колишньої команди.

На 66-й хвилині на полі у складі Шальке з'явився рідний брат Лероя Сане – Сіді. Для 17-річного форварда цей вихід став дебютним за головну команду гельзенкірхенців. Шкода, що Сане-старший покинув поле за шість хвилин до цього і родичі не змогли зіграти один проти одного.

Згодом Мусіала забив третій гол Баварії, але положення поза грою залишило рахунок без змін. Підопічні Нагельсманна створили ще з десяток моментів, але відзначитись більше не змогли.

Перемога принесла "Ротен" 34 очки і закріпила на вершині турнірної таблиці Бундесліги, Шальке з 9-ма пунктами останній.

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