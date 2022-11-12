В воскресенье в 15-м туре чемпионата Германии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 15-й тур

Вердер – РБ Лейпциг – 1:2

Голы: Гросс, 57 – Силва, 13, Шлагер, 70

Аугсбург – Бохум – 0:1

Гол: Антви-Аджей, 58

Нереализованный пенальти: Бериша, 61 (Аугсбург)

Байер – Штутгарт – 2:0

Голы: Диаби, 30, Та, 82

Герта – Кельн – 2:0

Голы: Канга, 9, Рихтер, 54

Хоффенхайм – Вольфсбург – 1:2

Голы: Баумгартнер, 42 – Кабак, 45+5 (аг.), Баку, 56

Боруссия М уверенно победила Боруссию Д – "шмели" упустили шанс подняться на вторую позицию

РБ Лейпциг продолжает уверенно подниматься по турнирной таблице. Волевая победа над Вердером на выезде позволила подопечным Марко Розе оккупировать второе место, приблизившись к Баварии.

Бохум с Иваном Ордецем в составе оформил вторую победу подряд (на этот раз выездную), одолев Аугсбург. Интересно, что хозяева могли сразу же сравнять счет, однако Бериша не сумел реализовать пенальти. Победа, однако, не позволила рурцам покинуть предпоследнюю строчку Бундеслиги.

Приходит в себя и Байер. Леверкузенцы после продолжительной серии неудач одержали уже третью победу подряд, переехав Штутгарт. Забив по мячу в каждом из таймов (еще один гол не был засчитан из-за офсайда), "фармацевты" поднялись из низов турнирной таблицы уже на одиннадцатую строчку.

Берлинская Герта в битве аутсайдеров одолела Кёльн, а Хоффенхайм не удержал победу с Вольфсбургом – автогол Кабака и мяч Баку позволили "волкам" обойти соседа.

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