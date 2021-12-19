Бавария размышляет над трансфером Рафиньи следующим летом, сообщает todofichajes.com. Отмечается, что мюнхенцы уже примирились с потерей Комана, контракт которого заканчивается по завершении сезона.

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Немецкий гранд готов выделить 50 млн евро на трансфер Рафиньи, являющегося лидером Лидса, хотя англичане планируют выручить около 60 млн за свою главную звезду.

Добавим, что Рафинья провел 16 матчей в текущем сезоне, в которых забил 8 голов и отдал 1 ассист.

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