Баварія розмірковує над трансфером Рафіньї наступного літа, повідомляє todofichajes.com. Зазначається, що мюнхенці вже змирились з втратою Комана, контракт якого завершується по завершенні сезону.

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Німецький гранд готовий виділити 50 млн євро на трансфер Рафіньї, який є лідером Лідса, хоча англійці планують заробити близько 60 млн за свою головну зірку.

Додамо, що Рафінья провів 16 матчів у поточному сезоні, у яких забив 8 голів та віддав 1 асист.

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