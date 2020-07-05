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Бавария обновила рекорд по количеству "золотых дублей" в Германии – впечатляющий отрыв мюнхенцев

5 июля 10:42 - Читати українською
Бавария обновила рекорд по количеству "золотых дублей" в Германии – впечатляющий отрыв мюнхенцев
Мюллер с Кубком Германии / фото ФК Бавария

Мюнхенская Бавария победила в финале Кубка Германии и в очередной раз оформила "золотой дубль".

64’ Ларс Бендер
90+4’ Кай Хаверц
 
Дэвид Алаба 16’
Серж Гнабри 24’
Роберт Левандовски 59’
Роберт Левандовски 89’
16’ Дэвид Алаба
24’ Серж Гнабри
59’ Роберт Левандовски
64’ Ларс Бендер
89’ Роберт Левандовски
90+4’ Кай Хаверц

Победа Баварии в финале Кубка Германии над Байером помогла мюнхенцам оформить уже 13-й "золотой дубль".

Ассист Нойера и пушка Левандовски в видеообзоре финального матча Кубка Германии Байер – Бавария – 2:4

Интересно, что "роттен" имеют невероятный отрыв от всех клубов. Шальке, Кельну, Вердеру и Боруссии Д только по разу покорилось это достижение.

Напомним, Бавария перестреляла Байер в финале Кубка Германии (4:2) благодаря дублю Левандовски и голам Алабы и Гнабри.

Бавария в эффектном финале Кубка Германии с ассистом Нойера перестреляла Байер и оформила "золотой дубль"

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Германия Бавария Бавария Кубок Германии Кубок Германии 2019/20 Байер - Бавария
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