Баварія оновила рекорд за кількістю "золотих дублів" у Німеччині – вражаючий відрив мюнхенців

Мюнхенська Баварія перемогла у фіналі Кубка Німеччини та в черговий раз оформила "золотий дубль".

Перемога Баварії у фіналі Кубка Німеччини над Байєром допомогла мюнхенцям оформити вже 13-й "золотий дубль".

Асист Нойєра і гармата Лєвандовскі у відеоогляді фінального матчу Кубка Німеччини Байєр – Баварія – 2:4

Цікаво, що "роттен" мають неймовірний відрив від усіх інших клубів. Шальке, Кельну, Вердеру та Борусії Д лише по разу підкорилось це досягнення.

Нагадаємо, Баварія перестріляла Байєр у фіналі Кубка Німеччини (4:2) завдяки дублю Лєвандовскі та голам Алаби та Гнабрі.

Баварія в ефектному фіналі Кубка Німеччини з асистом Нойєра перестріляла Байєр і оформила "золотий дубль"