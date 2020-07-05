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Баварія оновила рекорд за кількістю "золотих дублів" у Німеччині – вражаючий відрив мюнхенців

10:42 - Читать на русском
Баварія оновила рекорд за кількістю "золотих дублів" у Німеччині – вражаючий відрив мюнхенців
Мюллєр з Кубком Німеччини / фото ФК Баварія

Мюнхенська Баварія перемогла у фіналі Кубка Німеччини та в черговий раз оформила "золотий дубль".

64’ Ларс Бендер
90+4’ Кай Хаверц
 
Девід Алаба 16’
Серж Гнабрі 24’
Роберт Лєвандовскі 59’
Роберт Лєвандовскі 89’
16’ Девід Алаба
24’ Серж Гнабрі
59’ Роберт Лєвандовскі
64’ Ларс Бендер
89’ Роберт Лєвандовскі
90+4’ Кай Хаверц

Перемога Баварії у фіналі Кубка Німеччини над Байєром допомогла мюнхенцям оформити вже 13-й "золотий дубль".

Асист Нойєра і гармата Лєвандовскі у відеоогляді фінального матчу Кубка Німеччини Байєр – Баварія – 2:4

Цікаво, що "роттен" мають неймовірний відрив від усіх інших клубів. Шальке, Кельну, Вердеру та Борусії Д лише по разу підкорилось це досягнення.

Нагадаємо, Баварія перестріляла Байєр у фіналі Кубка Німеччини (4:2) завдяки дублю Лєвандовскі та голам Алаби та Гнабрі.

Баварія в ефектному фіналі Кубка Німеччини з асистом Нойєра перестріляла Байєр і оформила "золотий дубль"

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Теги
Німеччина Баварія Баварія Кубок Німеччини Кубок Німеччини 2019/20 Байєр - Баварія
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