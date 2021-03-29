Нынешний сезон 30-летний бразилец проводит в Баварии на правах аренды из Ювентуса. Правда, Коста так и не смог поразить Ханси Флика и убедить руководство оставить его в Мюнхене на постоянной основе.

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Как сообщает Goal, Дуглас вернется в Турин, но и там вряд ли останется. Ювентус также не рассчитывает на бразильца и будет искать ему новую команду. Главная проблема в том, что реальных претендентов на футболиста пока нет.

К слову, в нынешнем сезоне бразилец провел 22 матча (703 минуты) в составе Баварии во всех турнирах, записав в свой актив гол и 3 результативные передачи.

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