Австриец не стал подписывать новый контракт с Баварией и уже сообщил, что летом покинет мюнхенский клуб на правах свободного агента. Возможность заполучить такого игрока бесплатно привлекает многих грандов, но выиграл борьбу Реал.

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По информации журналиста Фабрицио Романо, мадридский клуб уже достиг соглашения с 28-летним австрийцем об условиях личного контракта. Отмечается, что соглашение будет действовать до лета 2025 года, а сам футболист будет зарабатывать в Мадриде 12 миллионов евро за сезон.

К слову, в текущем сезоне Алаба провел 35 матчей в составе Баварии, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Дэвид выступает за мюнхенский клуб с 2009 года с небольшим перерывом на аренду в Хоффенхайм.

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