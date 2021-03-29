Нинішній сезон 30-річний бразилець проводить у Баварії на правах оренди з Ювентуса. Щоправда, Коста так і не зміг вразити Хансі Фліка та переконати керівництво залишити його в Мюнхені на постійній основі.

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Як повідомляє Goal, Дуглас повернеться в Турин, але й там навряд чи залишиться. Ювентус також не розраховує на бразильця і буде шукати йому нову команду. Головна проблема в тому, що реальних претендентів на футболіста наразі немає.

До слова, у нинішньому сезоні бразилець провів 22 матчі (703 хвилини) у складі Баварії в усіх турнірах, записавши до свого активу гол та 3 результативні передачі.

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