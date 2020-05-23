Баварія офіційно відмовилась від Коутінью

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что клуб не стал пользоваться своим правом на выкуп Филиппе Коутиньо у Барселоны.

"Срок активации опции выкупа прошел, мы ей не воспользовались. Теперь мы должны будем определиться с составом на следующий сезон и решить, есть ли вариант сохранить его", – цитирует Румменигге Kicker со ссылкой на Spiegel.

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Напомним, в Мюнхене бразилец играет до конца сезона на правах аренды из Барселоны, и Бавария имела право выкупить его контракт за 120 миллионов евро, что стало бы трансферным рекордом немецкого гранда.

В нынешнем сезоне Филиппе забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 32 матчах Баварии во всех турнирах. Сейчас футболист травмирован и рискует больше не сыграть за мюнхенский клуб.

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