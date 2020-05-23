Баварія офіційно відмовилась від Коутінью

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге підтвердив, що клуб не став користуватися своїм правом на викуп Філіппе Коутінью у Барселони.

"Термін активації опції викупу минув, ми нею не скористалися. Тепер ми повинні будемо визначитися зі складом на наступний сезон і вирішити, чи є варіант зберегти його", – цитує Румменігге Kicker з посиланням на Spiegel.

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Нагадаємо, у Мюнхені бразилець грає до кінця сезону на правах оренди з Барселони, і Баварія мала право викупити його контракт за 120 мільйонів євро, що стало б трансферним рекордом німецького гранда.

У нинішньому сезоні Філіппе забив 9 голів і віддав 8 результативних передач в 32 матчах Баварії у всіх турнірах. Зараз футболіст травмований і ризикує більше не зіграти за мюнхенський клуб.

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