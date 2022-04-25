"Конечно, мы хотим сохранить его. Мы очень ценим его, а он платит своими выступлениями. Иногда мы общаемся, говорим обо всем. Конечно, по контракту следует общаться с агентом. Мы это сделаем. У нас полно времени. У Баварии есть лучший форвард мира, и мы гордимся этим.

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Я вижу, что Левандовски очень расслаблен. Это настоящий профессионал, желающий проводить идеальную тренировку каждый день. Если он не забивает, то сидит в раздевалке и очень злится. Поэтому он так хорош. Переговоров еще не было, но не думаю, что ситуация усложнится.

Левандовски не уйдет в 2022 году. Продадим ли, если Барселона предложит 40-50 миллионов? Нет! Его контракт действует до 2023 года. Скоро мы начнем переговоры и посмотрим, как они будут развиваться. А потом увидим, что произойдет. Холанд? Левандовски – лучший нападающий в мире. Так что в этом нет никакого смысла", – цитирует Салихамиджича Sky90.

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