"Звичайно, ми хочемо зберегти його. Ми дуже цінуємо його, а він платить своїми виступами. Іноді ми спілкуємося, говоримо про все. Звісно, щодо контракту слід спілкуватися із агентом. Ми це зробимо. Ми маємо повно часу. У Баварії є найкращий форвард світу, і ми пишаємось цим.

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Я бачу, що Лєвандовскі дуже розслаблений. Це справжній професіонал, який хоче проводити ідеальне тренування щодня. Якщо він не забиває, то сидить у роздягальні і дуже злиться. Тому він такий хороший форвард. Переговорів ще не було, але не думаю, що ситуація ускладниться.

Лєвандовскі не піде у 2022 році. Чи продамо, якщо Барселона запропонує 40-50 мільйонів? Ні!Його контракт діє до 2023 року. Скоро ми почнемо переговори та подивимося, як вони розвиватимуться. А потім побачимо, що станеться. Холанд? Лєвандовскі – найкращий нападник у світі. Тож у цьому немає жодного сенсу", – цитує Саліхаміджіча Sky90.

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