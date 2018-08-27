Бавария не будет искать замены травмированному Коману

Мюнхенская Бавария не будет выходить на рынок для поиска замены Кингсли Коману, который сейчас травмирован.

Президент Баварии Ули Хенесс сообщил, что клуб не будет искать нового игрока на позицию травмированного Кингсли Комана. Напомним, француз получил повреждение голеностопа и был прооперирован.

Коман выбыл на несколько недель

"Мы ничего не будем делать. Мы не будем покупать игрока только на 3 месяца", – цитирует Хенесса Bild.

Поддержку Коману выразил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

"Кингсли вернется еще сильнее, я в этом совершенно уверен. На этом пути мы будем его поддерживать на все 100 процентов", – передает слова Салихамиджича официальный сайт Баварии.

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