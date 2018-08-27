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Баварія не буде шукати заміни травмованому Коману

17:36 139 Читать на русском
Баварія не буде шукати заміни травмованому Коману
Кінгслі Коман / ФК Баварія

Мюнхенська Баварія не виходитиме на ринок для пошуку заміни Кінгслі Коману, який наразі травмований.

Президент Баварії Улі Хьонесс повідомив, що клуб не буде шукати нового гравця на позицію травмованого Кінгслі Комана. Нагадаємо, француз отримав пошкодження гомілкостопа та був прооперований.

Коман вибув на декілька тижнів

"Ми нічого не робитимемо. Ми не будемо купляти гравця лише на 3 місяці", – цитує Хьонесса Bild.

Підтримку Коману висловив спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджич.

"Кінгслі повернеться ще сильнішим, я в цьому абсолютно впевнений. На цьому шляху ми будемо його підтримувати на всі 100 відсотків", – передає слова Саліхаміджича офіційний сайт Баварії.

Баварія – Хоффенхайм – 3:1 – відео голів та огляд матчу

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