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Коман выбыл на несколько недель

10:32 14 Читати українською
Коман выбыл на несколько недель
Кингсли Коман / Фото: соцсети

Хавбек Баварии Кингсли Коман не поможет команде в ближайших матчах.

Полузащитник Баварии Кингсли Коман травмировал голеностоп в матче 1-го тура Бундеслиги против Хоффенхайма.

Бавария – Хоффенхайм – 3:1 – видео голов и обзор матча

Повреждение футболиста потребует хирургического вмешательства, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок не сможет выйти на поле несколько недель.

Отметим, что из-за такого же повреждения хавбек не играл с февраля по май и не смог принять участие в победном для сборной Франции ЧМ-2018.

Германия1 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Бавария - Хоффенхайм: Пятница 24 августа 2018

Бавария
Матч окончен
3 : 1
Хоффенхайм
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Теги
Германия Бавария - Хоффенхайм Бавария Бавария Кингсли Коман Кингсли Коман
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