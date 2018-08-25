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Бавария – Хоффенхайм – 3:1 – видео голов и обзор матча

09:04 45 Читати українською
Бавария – Хоффенхайм – 3:1 – видео голов и обзор матча
Бавария – Хоффенхайм – 3:1 – видео голов и обзор матча

В первом туре Бундеслиги мюнхенская Бавария одержала уверенную победу над Хоффенхаймом. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Счет на 23-й минуте матча открыл Мюллер, но в начале второго тайма Хоффенхайм восстановил статус-кво.

Вырвать победу Баварии удалось лишь на последней десятиминутке игры. Сначала пенальти реализовал Левандовски, а точку в матче поставил Роббен.

Бавария дома победила Хоффенхайм

Чемпионат Германии 2018/2019, 1-й тур

Бавария – Хоффенхайм – 3:1

Голы: Мюллер, 23 Левандовски, 82 (пен), Роббен, 90 – Шалай, 57

Источник: MEGOGO
Германия1 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Бавария - Хоффенхайм: Пятница 24 августа 2018

Бавария
Матч окончен
3 : 1
Хоффенхайм
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Бавария Бавария Германия Бавария - Хоффенхайм Видеоновости Хоффенхайм Хоффенхайм
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