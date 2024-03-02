Томас Тухель рискует не продержаться на тренерском мостике Баварии даже до конца сезона.

Невыход в четвертьфинал ЛЧ почти гарантированно будет означать немедленное увольнение 50-летнего специалиста, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

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Тухель заранее сообщил, что покинет свой пост в конце сезона. Впрочем, результаты Баварии ужасают уже сейчас. Мюнхенцы вылетели из Кубка Германии, в Бундеслиге рискуют отстать от Байера на 10 очков, а первый матч 1/8 финала ЛЧ минимально проиграли Лацио. Если "ротен" 5 марта не отыграются на своем поле, то Тухеля выгонят раньше.

Бавария была совсем не готова к такому провалу и экстренной смене тренера. Чемпионы Германии не имеют готового временного варианта и надеются таки дотерпеть до лета, чтобы забрать Хаби Алонсо из Байера.

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