Бавария надела на Сане свою форму до объявления трансфера – мюнхенцам пришлось просить прощения у Манчестер Сити

Переход хавбека Манчестер Сити Лероя Сане еще не состоялся, но скандалы уже окружают громкий трансфер.

Накануне, на арабской версии сайта Баварии появились фото Лероя Сане в футболке мюнхенского клуба, что вызвало волну возмущения, ведь официально о трансфере еще не сообщалось.

Сане прибыл в Германию и прошел медосмотр в Баварии

По информации Sky Sports, стороны пока не согласовали окончательно переход, поэтому фотографии были удалены, а Бавария попросила прощения у Манчестер Сити некорректное поведение своей пресс-службы.

Ожидается, что "горожане" получат за своего таланта 60 млн евро, его зарплата составит 17 млн в год.

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