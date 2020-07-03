toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Бавария надела на Сане свою форму до объявления трансфера – мюнхенцам пришлось просить прощения у Манчестер Сити

3 июля 10:05 - Читати українською
Бавария надела на Сане свою форму до объявления трансфера – мюнхенцам пришлось просить прощения у Манчестер Сити
Лерой Сане / Фото ФК Бавария

Переход хавбека Манчестер Сити Лероя Сане еще не состоялся, но скандалы уже окружают громкий трансфер.

Накануне, на арабской версии сайта Баварии появились фото Лероя Сане в футболке мюнхенского клуба, что вызвало волну возмущения, ведь официально о трансфере еще не сообщалось.

Сане прибыл в Германию и прошел медосмотр в Баварии

По информации Sky Sports, стороны пока не согласовали окончательно переход, поэтому фотографии были удалены, а Бавария попросила прощения у Манчестер Сити некорректное поведение своей пресс-службы.

Ожидается, что "горожане" получат за своего таланта 60 млн евро, его зарплата составит 17 млн в год.

Ман Сити уничтожил Ливерпуль: четыре гола с преимущества в деталях, перфоманс КДБ, Фодена и Стерлинга, мощный матч Менди

blog_ava
Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
08:00
4350
Теги
Трансферы Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Бавария Бавария Германия Трансферы Баварии Лерой Лерой Сане футбольные курьёзы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
    Україна — 08:004350 Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
9
час
:
42
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук