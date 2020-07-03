Баварія одягла на Сане свою форму до оголошення трансферу – мюнхенцям довелось просити вибачення у Манчестер Сіті

Перехід хавбека Манчестер Сіті Лероя Сане ще не відбувся, але скандали вже оточують гучний трансфер.

Напередодні, на арабській версії сайту Баварії з'явились фото Лероя Сане у футболці мюнхенського клубу, що викликало хвилю обурення, адже офіційно про трансфер ще не повідомлялось.

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За інформацією Sky Sports, сторони поки не узгодили остаточно перехід, тому світлини були видалені, а Баварія попросила вибачення у Манчестер Сіті некоректну поведінку своєї прес-служби.

Очікується, що "містяни" отримають за свого таланта 60 млн євро, його зарплата становитиме 17 млн на рік.

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