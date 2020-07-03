toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Баварія одягла на Сане свою форму до оголошення трансферу – мюнхенцям довелось просити вибачення у Манчестер Сіті

3 липня 10:02 - Читать на русском
Баварія одягла на Сане свою форму до оголошення трансферу – мюнхенцям довелось просити вибачення у Манчестер Сіті
Лерой Сане / Фото ФК Баварія

Перехід хавбека Манчестер Сіті Лероя Сане ще не відбувся, але скандали вже оточують гучний трансфер.

Напередодні, на арабській версії сайту Баварії з'явились фото Лероя Сане у футболці мюнхенського клубу, що викликало хвилю обурення, адже офіційно про трансфер ще не повідомлялось.

Сане прибув у Німеччину та пройшов медогляд для Баварії

За інформацією Sky Sports, сторони поки не узгодили остаточно перехід, тому світлини були видалені, а Баварія попросила вибачення у Манчестер Сіті некоректну поведінку своєї прес-служби.

Очікується, що "містяни" отримають за свого таланта 60 млн євро, його зарплата становитиме 17 млн на рік.

Ман Сіті знищив Ліверпуль: чотири голи з переваги в деталях, перформанс КДБ, Фодена та Стерлінга, хороший матч Менді

blog_ava
Ман Сіті знищив Ліверпуль: чотири голи з переваги в деталях, перформанс КДБ, Фодена та Стерлінга, хороший матч Менді
3 липня
9857
Теги
Баварія Баварія Німеччина Трансфери Трансфери Баварії Лерой Лерой Сане футбольні курйози Манчестер Сіті Манчестер Сіті Трансфери Манчестер Сіті
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
54
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук