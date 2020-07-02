Сане прибыл в Германию и прошел медосмотр в Баварии

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане находится в шаге от перехода Баварию.

Болельщики Баварии в предвкушении громкого трансфера, ведь Лероя Сане уже заметили в Мюнхене, сообщает BILD FC Bayern.

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По информации источника, звезда Манчестер Сити уже прошел первую часть медосмотра и отправился на встречу с руководством действующего чемпиона Германии.

Напомним, почти весь прошлый сезон Лерой провел в лазарете Сити, залечивая разрыв крестообразных связок. Ожидается, что сумма трансфера составит 50 млн евро.

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