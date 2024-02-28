Альфонсо Дэвис собирается присоединиться к Реалу. Руководство Баварии уже активно сканирует рынок, чтобы найти канадцу достойную замену.

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Как информирует Daily Mail, мюнхенский клуб заинтересован в подписании Эндрю Робертсона. Несмотря на то, что Робертсону вскоре исполнится 30 лет, Бавария очень ценит навыки защитника, который может добавить баланса на левом фланге.

Робертсон перешел в Ливерпуль из Халл Сити за скромные 8 миллионов фунтов в 2017 году. В общем защитник сыграл за мерсисайдцев в 282 матчах, в которых забил девять голов и отдал 64 результативные передачи. Действующее соглашение шотландца с английским клубом действует до 2026 года.

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