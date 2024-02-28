Альфонсо Девіс збирається приєднатися до Реала. Керівництво Баварії вже активно сканує ринок, щоб знайти канадцю гідну заміну.

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Як інформує Daily Mail, мюнхенський клуб зацікавлений у підписанні Ендрю Робертсона. Попри те, що Робертсону незабаром виповниться 30 років, Баварія дуже цінує навички захисника, який може додати балансу на лівому фланзі.

Робертсон перейшов у Ліверпуль з Халл Сіті за скромні 8 мільйонів фунтів у 2017 році. Загалом захисник відіграв за мерсисайдців у 282 матчах, в яких забив дев'ять голів та віддав 64 результативні передачі. Чинна угода шотландця з англійським клубом діє до 2026 року.

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