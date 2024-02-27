Гравенберх не смог доиграть финал Кубка английской лиги против Челси – на 28-й минуте встречи нидерландский хавбек покинул поле на носилках. Однако, как отметил главный тренер "красных" Юрген Клопп, травма игрока оказалась не столь серьёзной.

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"Райан пропустит два следующих матча, он получил травму связок. Конечно, жаль, что он не сможет сыграть в среду. Но всё могло быть намного хуже", – цитирует Клоппа Voetbal International.

Таким образом, Гравенберх пропустит матчи Ливерпуля с Саутгемптоном (в Кубке Англии) и Ноттингем Форест (в чемпионате). Напомним, что в лазарете мерсисайдцев сейчас находятся также Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и Доминик Собослаи.

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