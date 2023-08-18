Новый сезон в Бундеслиге стартовал с противостояния Вердера и Баварии. Для бременцев это был первый официальный поединок, в то время как баварцы потерпели позорное фиаско с РБ Лейпциг в Суперкубке (0:3).

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Не успели команды как следует освоиться на поле, как гости вышли вперед: Кейн из центра поля вывел Сане один на один с голкипером и Лерой открыл счет в матче. Первое результативное действие Харри в чемпионате Германии.

Не прошло и 5 минут как Вердер сравнял после подачи со стандарта, однако боковой судья поднял флажок, сигнализируя об офсайде. Вскоре Вайзер опасно навешивал в штрафную, но Ульрайх вышел далеко из ворот и забрал мяч. В середине тайма Мазрауи мог удваивать преимущество Баварии, но пробил в считанных сантиметрах от левой стойки. Впоследствии Горецка целился под перекладину – Павленка в сумасшедшем прыжке спас. На последней минуте Ким замыкал навес с углового и попал прямо в голкипера.

Сразу после перерыва Биттенкур в падении замыкал прострел от партнера и чудом не попал в ворота, пробив мимо правой стойки. Через мгновение Фюлькруг из пределов штрафной выстрелил по воробьям – в первые минуты защита Баварии трещала по швам. В конце концов мюнхенцы собрались и провели несколько опасных атак: на 58-й минуте Коман попал в штангу, а затем Кейн с 17-ти метров бил в дальний угол, но Павленка перевел на угловой.

Сумасшедшая поддержка гнала Вердер вперед, и вот уже Стаге с удобной позиции не попал в ворота. В середине второй сорокапятиминутки Кейн открыл счет своим голам в Бундеслиге, удачно воспользовавшись пасом Дэвиса.

Форвард сборной Англии не смог доиграть матч до конца, получив травму в момент взятия ворот. Мазрауи должен был добивать бременцев, но выйдя один на один не сумел переиграть голкипера Вердера. За него это сделал Сане на последней минуте, замкнув передачу от Мюллера. Уже в добавленное время свой дебютный гол забил и Тель, разрядив пушку из пределов штрафной. Непростая победа Баварии на старте чемпионата.

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