"Не жалею ли я, что уехал из Шахтера? Сначала было очень обидно, что меня не вызвали в команду U-19 дончан.

Экс-форвард Шахтера забил в ворота воспитанника Динамо в Германии – видео дуэли украинцев в юниорской Бундеслиге

Я не знал, что делать дальше, как быть. Но уже через полгода после этого я попал в Боруссию. Сейчас я понимаю, что пока в моей жизни не было ничего лучшего, чем есть сейчас. Если бы я вернулся в Шахтер, то не достиг бы того, тех результатов, которые имею сегодня.

Играть за сборную Украины – это моя мечта. Но пока никто по этому поводу со мной не контактировал. Мне остается работать и доказывать свое желание быть вызванным в юношескую сборную Украины", – сказал Даниил в интервью Sport.ua.

Напомним, Кревсун – воспитанник Шахтера. В сентябре 2022-го он перешел в клуб Пройсен из города Мюнстер, откуда в январе 2023-го перебрался в Боруссию Д.

К слову, Даниил уже успел забить свой первый гол в сезоне – в первом туре молодежного первенства он помог Боруссии Д U-19 одолеть Байер U-19. Интересно, что ворота леверкузенцев защищал воспитанник Динамо Александр Петренко.

Реброву і Ротаню – на олівець: найбільша втрата академії Динамо і ще 11 українців, які вразили Європу