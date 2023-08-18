Новий сезон у Бундеслізі стартував з протистояння Вердера і Баварії. Для бременців це був перший офіційний поєдинок, в той час як баварці зазнали ганебного фіаско з РБ Лейпциг у Суперкубку (0:3).

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Не встигли команди як слід освоїтись на полі, як гості вийшли вперед: Кейн з центра поля вивів Сане сам на сам з голкіперо і Лерой відкрив рахунок у матчі. Перша результативна дія Харрі у чемпіонаті Німеччини.

Не пройшло і 5 хвилин як Вердер зрівняв після подачі зі стандарту, однак боковий суддя підняв прапорець, сигналізувавши про офсайд. За трохи Вайзер небезпечно навішував у штрафний, але Ульрайх вийшов далеко з воріт і забрав м'яч. В середині тайму Мазрауї міг подвоювати перевагу Баварії, та пробив у лічених сантиметрах з лівою стійкою. Згодом Горецка цілив під поперечину – Павленка у божевільному стрибку врятував. На останній хвилині Кім замикав навіс з кутового і влучив прямісінько в голкіпера.

Одразу по перерві Біттенкур у падінні замикав простріл від партнера і дивом не влучив у ворота, пробивши повз праву стійку. За мить Фюлькруг з меж штрафного вистрілив по горобцях – у перші хвилини захист Баварії тріщав по швах. Зрештою мюнхенці зібрались і провели декілька небезпечних атак: на 58-й хвилині Коман влучив у штангу, а згодом Кейн з 17-ти метрів бив у дальній кут, але Павленка перевів на кутовий.

Божевільна підтримка гнала Вердер вперед, і ось вже Стаге зі зручної позиції не влучив у ворота. В середині другої сорокап'ятихвилинки Кейн відкрив лік своїм голам у Бундеслізі, вдало скориставшись пасом Девіса.

Форвард збірної Англії не зміг дограти матч до кінця, зазнавши травми у момент взяття воріт. Мазрауї мав добивати бременців, але вийшовши сам на сам не зумів переграти кіпера Вердера. За нього це зробив Сане на останній хвилині, замкнувши передачу від Мюллєра. Вже у доданий час свій дебютний гол забив і Тель, розрядивши гармату з меж штрафного. Непроста перемога Баварії на старті чемпіонату.

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