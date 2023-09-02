В матче 6-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская Боруссия на своем поле уступила Баварии (1:2). Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Боруссия М крайне неудачно начала сезон: огненная ничья с Аугсбургом (4:4) и разгромное поражение от Байера (0:3) не добавляли настроения на дуэль с действующим чемпионом. В свою очередь Бавария рассматривала команду Херардо Сеоане как очередного спарринг-партнера для набора очков.

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Томас Тухель не стал ничего выдумывать после победы над Аугсбургом и сделал лишь одну замену, выпустив вместо Гнабри Мюллера, который восстановился после повреждения. Бавария сразу же завладела инициативой во всех компонентах игры и начала нагнетать. Казалось, что гол – это лишь вопрос времени. В середине тайма Вайгль в последний момент выполнил опасный подкат в собственной штрафной, когда Кейн уже замахнулся, чтобы пробить – обошлось без пенальти.

Свой шанс имела и Боруссия: Мазрауи сыграл рукой вблизи штрафной, арбитр назначил стандарт и Фридрих после навеса едва не вколотил головой сферу под перекладину.

Потихоньку "жеребцам" удалось успокоить соперника и выйти вперед: после подачи углового Вьобер головой перебросил дальше на дальнюю штангу, где был Итакура. Японец легко переправил сферу в сетку. Окрыленные успехом хозяева едва не забили второй раз – Ульрайх в прыжке спас. В конце тайма Сане должен был сравнивать, но с острого угла попал в перекладину.

После отдыха Бавария взялась накатывать атаку за атакой и сравняла: Киммих вырезал роскошный пас за спины защитников и Сане с отскоком от газона закатил сферу в сетку. В середине тайма Гнабри каким-то образом не попал в ворота с близкого расстояния – мяч прошел мимо правой стойки.

Тухель все-таки угадал с заменой, выпустив Теля. Именно Матиасу удалось результативного замкнуть навес с углового на последних минутах. К слову, совсем не пошла игра у Кейна, который всего лишь несколько раз оказывался с мячом вблизи чужих ворот.

Победа принесла Баварии 9 очков и вторую строчку турнирной таблицы, Боруссия М с одним пунктом пятнадцатая.

Боруссия Д умудрилась растерять 2:0 и подарила первое очко абсолютному новичку Бундеслиги