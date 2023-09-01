Это была первая официальная встреча клубов. Команды постоянно находились в разных дивизионах и только раз провели товарищеский матч 9 лет назад.

Боруссия Д подписала лучшего бомбардира Бундеслиги, который забивал Украину

Дебют встречи был полностью за Боруссией. Брандт эффектно пробил с разворота под перекладину, а Джан реализовал пенальти за руку Мэлони. "Шмели" могли забивать гораздо больше, но продемонстрировали типичные образцы расточительства. После перерыва они сильно об этом пожалеют...

На 61-й минуте Хайденхайм отквитал один мяч. Вольф обрезался у собственной штрафной, и Динкчи ударом в ближний угол "прошил" Кобеля. Гости сразу же забили еще раз, однако арбитр Тобиас Райхель зафиксировал нарушение. Вскоре рефери уже был на стороне Хайденхайма. Алле непонятным образом оказался в роли последнего защитника, неловко обработал мяч и потянул за плечо соперника. Дискуссия между VAR и полевым судьей длилась долго – все же пенальти. Алле показали желтую уже после замены, а Кляйндинст с 11 метров сравнял счет.

Райхель добавил 12 минут, которые на распределение очков не повлияли. Нмеча мог принести Дортмунду победу, если бы не перекладина. Боруссия с 5 пунктами до конца тура может упасть в середину таблицы. Хайденхайм же радуется историческому очку на уровне элиты.

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