В субботу 3-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 3-й тур

Байер – Дармштадт – 5:1

Голы: Бонифейс, 21, 61, Паласиос, 49, Хофманн, 67, Гложек, 83 – Вильгельмссон, 25

Вердер – Майнц – 4:0

Голы: Дукш, 4 (п.), Стаге, 54, Биттенкур, 82, Ньинман, 84

Хоффенхайм – Вольфсбург – 3:1

Голы: Брукс, 45+2, Байер, 60, Сков, 75 – Томаш, 36

Штутгарт – Фрайбург – 5:0

Голы: Фюхрих, 8, 62, Гирасси, 17, 19, Мийо, 75

Аугсбург – Бохум – 2:2

Голы: Бельо, 35, Демирович, 63 – Асано, 45+3, 65

Боруссия Д умудрилась растерять 2:0 и подарила первое очко абсолютному новичку Бундеслиги

Байер указал на место новичку Бундеслиги Дармштадту. Хозяева забили в середине тайма, однако, сразу же пропустили в ответ – на перерыв команды ушли при ничейном счете. Хаби Алонсо сумел правильно мотивировать своих подопечных и после отдыха "фармацевты" отгрузили в ворота соперника четыре сухих мяча и, как следствие, поднялись на первую строчку турнирной таблицы.

Вердер после поражений от Баварии и Фрайбурга сполна оторвался на Майнце. Дукш уже на первых минутах реализовал пенальти, а после перерыва бременцы закрепили свой успех еще тремя точными выстрелами.

Хоффенхайм остановил победное шествие Вольфсбурга, нанеся "волкам" дебютное поражение в сезоне. Хозяевам пришлось отыгрываться после гола Томаша в конце первого тайма – Брукс успел забить гол в раздевалку. После отдыха хозяева еще дважды огорчили Куна Кастелса и обошли соперника в турнирной таблице.

Штутгарт неожиданно сокрушил Фрайбург. Пять голов "швабов" оказалось более чем достаточно, чтобы взлететь на вторую строчку Бундеслиги. Конечно, до момента, пока свои матчи не проведут конкуренты.

В еще одном матче Бохум на выезде спас ничью с Аугсбургом. Гости держали соперника в тонусе и умудрялись отыгрываться сразу после пропущенного гола. Как следствие, боевая ничья 2:2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ