Бавария лишилась Дугласа Косты на неопределенный срок
12:03 - Читати українською
Вингер Баварии Дуглас Коста травмировался перед матчем 21-го тура против Арминии.
58’ Корентен Толиссо
70’ Альфонсо Дэвис
Мишел Влап 10’
Амос Пипер 37’
Кристиан Гебауер 50’
10’ Мишел Влап
37’ Амос Пипер
50’ Кристиан Гебауер
58’ Корентен Толиссо
70’ Альфонсо Дэвис
Бразильцу диагностировали трещину правой плюсневой кости, из-за чего он пропустил поединок с Арминией, сообщает официальный сайт Баварии.
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Срок восстановления Косты пока не озвучивается, но, вероятно, он пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио, который запланирован на 23 февраля.
К слову, бразилец провел 22 матча в составе Баварии в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 3 ассиста. Добавим, что права на Дугласа Косту принадлежат Ювентусу.
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