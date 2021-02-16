Вингер Баварии Дуглас Коста травмировался перед матчем 21-го тура против Арминии.

Бразильцу диагностировали трещину правой плюсневой кости, из-за чего он пропустил поединок с Арминией, сообщает официальный сайт Баварии.

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Срок восстановления Косты пока не озвучивается, но, вероятно, он пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио, который запланирован на 23 февраля.

К слову, бразилец провел 22 матча в составе Баварии в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 3 ассиста. Добавим, что права на Дугласа Косту принадлежат Ювентусу.

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