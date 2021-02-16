Бразилець зазнав тріщини правої плюсневої кістки, через що пропустив поєдинок із Армінією, повідомляє офіційний сайт Баварії.

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Термін відновлення Кости наразі не озвучується, але, ймовірно, він пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лаціо, який запланований на 23 лютого.

До слова, бразилець провів 22 матчі у складі Баварії у поточному сезоні, записавши до свого активу гол та 3 асисти. Додамо, що права на Дугласа Косту належать Ювентусу.

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