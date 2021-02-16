Баварія втратила Дугласа Косту на невизначений термін
12:00 - Читать на русском
Вінгер Баварії Дуглас Коста травмувався перед матчем 21-го туру проти Армінії.
58’ Корентен Толіссо
70’ Альфонсо Девіс
Мішел Влап 10’
Амос Піпер 37’
Крістіан Гебауер 50’
10’ Мішел Влап
37’ Амос Піпер
50’ Крістіан Гебауер
58’ Корентен Толіссо
70’ Альфонсо Девіс
Бразилець зазнав тріщини правої плюсневої кістки, через що пропустив поєдинок із Армінією, повідомляє офіційний сайт Баварії.
Снігова нічия з феєричним камбеком у відеоогляді матчу Баварія – Армінія – 3:3
Термін відновлення Кости наразі не озвучується, але, ймовірно, він пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лаціо, який запланований на 23 лютого.
До слова, бразилець провів 22 матчі у складі Баварії у поточному сезоні, записавши до свого активу гол та 3 асисти. Додамо, що права на Дугласа Косту належать Ювентусу.
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