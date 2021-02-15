В рамках 21-го тура Бундеслиги Арминия на выезде удержала ничью с Баварией. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Бавария в родных стенах принимала Арминию. Заснеженное поле не способствовало мюнхенцам и уже на 10-й минуте они пропустили – отличился дебютант гостей Мишел Влап. Неожиданный гол не заставил подопечных Ханса Флика проснуться и на 37-й они пропустили еще один – на этот раз в Влап записал в свой актив ассист, а Пипер забил.

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В начале второго тайма отставание уменьшил Левандовски, но через минуту еще один дебютный гол положил Гебауэр – 1:3. После этого хозяева наконец собрались и на 58-й Толиссо головой замкнул навес Сане в штрафную. Чуть позже, на 70-й, счет сравнял Дэвис. Мюнхенцы и дальше продолжали давить на соперника, но больше забить не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 3:3.

Из-за этой мировой Бавария не смогла оторваться от РБ Лейпцига, но все равно уверенно занимает первую строчку турнирной таблицы. Арминия расположилась на 16-м месте первенства.

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