В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария не справилась с билефельдской Арминией. Смотрите видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

Гости шокировали чемпионов планеты двумя голами в первом тайме. На 10-й минуте Мишел Влап получил передачу на линии штрафной, прекрасно развернулся и классно положил мяч в угол ворот Нойера. А на 37-й Амос Пипер головой результативно замкнул навес от углового флажка.

Бавария расписала огненную ничью с Арминией

Мюнхенцы сократили разрыв на старте второй половины, когда Роберт Левандовски мастерски принял передачу из глубины поля и в два касания заставил кипера Арминии капитулировать. Но Билефельд забил снова в ответной атаке. Это Кристиан Гебауэр спокойно замкнул прострел Фогльзаммера после флангового прорыва.

Однако, до финального свистка Бавария успела забить дважды и спасти хотя бы ничью. Сначала Корентен Толиссо воспользовался навесом Сане и забил головой. А потом Альфонсо Дэвис мощным выстрелом с лета завершил атаку вторым темпом – 3:3!

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