toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОЛОС - ШАХТЕР ЮВЕНТУС - ИНТЕР

Бавария эффектно отпраздновала 120-летие клуба – особая ретро-форма и топ-перфоманс на трибунах

17:46 11 Читати українською
Бавария эффектно отпраздновала 120-летие клуба – особая ретро-форма и топ-перфоманс на трибунах
Игроки Баварии / Сайт клуба

Бавария и ее фанаты имели особый повод для празднования перед матчем 25 тура Бундеслиги против Аугсбурга.

53’ Томас Мюллер
 
53’ Томас Мюллер

Мюнхенцы 27 февраля отмечали 120 лет со дня основания клуба, информирует официальный сайт "ротен".

Флик может переехать на Туманный Альбион – наставником Баварии интересуются клубы АПЛ

Бавария вышла на матч против Аугсбурга в особой ретро-форме, которая напоминает о выступлениях первых игроков клуба в начале 1900-ых. Фанаты команды решили не отставать и также поздравили своих любимцев. Альянц-Арена полностью покрылась красно-белыми цветами, а на каждой отдельной трибуне была изображена клубная эмблема разных лет и надпись – "120 лет".

Напомним, именно Бавария является самым титулованным клубом Германии. За время своего существования "ротен" 29 раз побеждали в чемпионате страны, 19 раз завоевывали Кубок и пять раз торжествовали в Кубке/Лиге чемпионов.

Дортмунд обыграл Гладбах и выпрыгнул на второе место Бундеслиги – появление Санчо решило судьбу равного дерби Боруссий

blog_ava
Сейвы Лунина и роскошный победный гол в видеообзоре матча Эстремадура – Овьедо – 1:2
09:41
786
Теги
Футбольная форма Бавария - Аугсбург Бавария Бавария Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
35
мин
Манчестер Юнайтед
18:30
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук