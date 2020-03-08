Бавария эффектно отпраздновала 120-летие клуба – особая ретро-форма и топ-перфоманс на трибунах

Бавария и ее фанаты имели особый повод для празднования перед матчем 25 тура Бундеслиги против Аугсбурга.

Мюнхенцы 27 февраля отмечали 120 лет со дня основания клуба, информирует официальный сайт "ротен".

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Бавария вышла на матч против Аугсбурга в особой ретро-форме, которая напоминает о выступлениях первых игроков клуба в начале 1900-ых. Фанаты команды решили не отставать и также поздравили своих любимцев. Альянц-Арена полностью покрылась красно-белыми цветами, а на каждой отдельной трибуне была изображена клубная эмблема разных лет и надпись – "120 лет".

Напомним, именно Бавария является самым титулованным клубом Германии. За время своего существования "ротен" 29 раз побеждали в чемпионате страны, 19 раз завоевывали Кубок и пять раз торжествовали в Кубке/Лиге чемпионов.

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