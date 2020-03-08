Баварія ефектно відсвяткувала 120-річчя клубу – особлива ретро-форма і топ-перфоманс на трибунах

Баварія та її фанати мали особливий привід для святкування перед матчем 25 туру Бундесліги проти Аугсбурга.

Мюнхенці 27 лютого відзначали 120 років з дня заснування клубу, інформує офіційний сайт "ротен".

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Баварія вийшла на матч проти Аугсбурга в особливій ретро-формі, яка нагадує про виступи перших гравців клубу на початку 1900-их. Фанати команди вирішили не відставати і також привітали своїх улюбленців. Альянц-Арена повністю покрилася червоно-білими кольорами, а на кожній окремій трибуні була зображена клубна емблема різних років та напис – "120 років".

Нагадаємо, саме Баварія є найтитулованішим клубом Німеччини. За час свого існування "ротен" 29 разів перемагали в чемпіонаті країни, 19 разів здобували Кубок та п'ять разів тріумфували в Кубку/Лізі чемпіонів.

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