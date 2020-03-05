Флик может переехать на Туманный Альбион – наставником Баварии интересуются клубы АПЛ

Коуч лидера Бундеслиги становится лакомым кусочком для футбольных грандов.

Ряд английских клубов проявляют предметный интерес к главному тренеру мюнхенской Баварии Хансу-Дитеру Флику, сообщает издание Kicker.

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Успехи 55-летнего наставника, контракт которого с лидером Бундеслиги заканчивается в конце сезона, привлекают грандов английского футбола.

К слову, в Баварии также довольны результатами Флика и планируют обсудить с ним будущее сотрудничество по итогам сезона. В частности, продление контракта будет зависеть от того, сможет ли тренер завоевать с командой новые трофеи.

Интересно, что после разгромной победы над Челси в рамках 1/8 Лиги чемпионов председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге подарил Флику ручку и намекнул, что она может понадобиться ему для подписания нового контракта. В то же время сам Ханс-Дитер ранее заявлял, что для него не будет проблемой, если Бавария решит не продолжать с ним сотрудничество.

Напомним, в чемпионате Германии Бавария уверенно занимает первое место, опережая ближайшего преследователя – РБ Лейпциг – на три очка.

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